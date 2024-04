Parcheggi e terminal bus, sono in arrivo le decisioni di Palazzo Mosti. Nella prossima settimana si conosceranno ufficialmente gli esiti delle valutazioni in atto da parte degli assessorati alla Mobilità e ai Trasporti in relazione alle due cruciali questioni. Scelte in buona misura sono già definite, che attendono ora gli ultimi ritocchi.

I parcheggi

È il caso della procedura per l'individuazione del nuovo gestore della sosta a pagamento. Alle battute conclusive il lavoro della commissione di valutazione municipale presieduta dal dirigente Maurizio Perlingieri e composta dai funzionari Sergio Bellone e Luigi Giordano. Organismo che ha già assunto una decisione importante: la fase 1 della gara per l'affidamento decennale dei parcheggi cittadini sarà un testa a testa. A giocarsi la pole position nella procedura di assegnazione in project financing saranno le aziende Tmp di Portici e AJ Mobilità di Spoleto. Niente da fare per la Trotta, rimasta impigliata tra le maglie dell'avviso pubblico che fissa vincoli stringenti per la partecipazione.

All'attuale gestore del servizio è stata contestata la mancanza dei «requisiti di capacità tecnica e professionale» fissati dall'articolo 4 del disciplinare concorsuale, con particolare riferimento alla richiesta di «aver gestito o avere in corso negli ultimi 5 anni almeno un project financing avente oggetto analogo a quello della presente procedura». Restano pertanto la campana Tmp e la umbra AJ Mobilità a contendersi il diritto di prelazione previsto dall'affidamento in partenariato. La prossima settimana sarà il responsabile del procedimento Bellone a stilare la redazione finale destinata alla Giunta. L'esecutivo deciderà quale tra le due proposte risulti più in linea con gli obiettivi programmatici in materia di riorganizzazione delle 1.326 strisce blu disegnate in città, per la riqualificazione del megaparcheggio di via del Pomerio da 550 posti, e per la riapertura dello stazionamento di via Porta Rufina dove giacciono inutilizzati 160 stalli al coperto in un quadrante vitale per il commercio.

La proposta prescelta sarà dichiarata di «pubblico interesse» e farà da termine di riferimento per la fase 2 dell'affidamento che si completerà con la pubblicazione di un bando di gara aperto agli operatori di mercato che presenteranno offerte migliorative. Ma l'ultima parola spetterà al promotore della proposta dichiarata di pubblico interesse dall'amministrazione, che potrà aggiudicarsi il servizio pareggiando la migliore offerta. Motivo per cui, la scelta tra Tmp e AJ in arrivo la prossima settimana potrebbe già segnare il destino del maxi appalto dal valore stimato in almeno 10 milioni, sulla base degli introiti certificati dall'attuale gestore in 948.553 euro l'anno.

Il terminal

E sono in dirittura d'arrivo anche le decisioni inerenti la individuazione del terminal che dovrà accogliere i bus extraurbani da luglio, data presumibile di inizio dei lavori di riqualificazione di piazza Risorgimento e dell'areala Salle. Scelte che in realtà, come anticipato, sono già fatte. Lo stazionamento principale sarà realizzato nell'amplissimo cortile interno della sede Coni di via Santa Colomba. Uno slargo da 4.700 metri quadrati, ovvero poco meno dei 5.332 metri quadrati dell'attuale sistemazione di via Pertini con maxi aiuola centrale. Un ruolo chiave sarà giocato dal punto di fermata breve individuato nella rotonda delle Scienze, alle spalle del polo didattico Calandra, punto di approdo principale delle centinaia di studenti in arrivo ogni giorno in città. Per favorire l'accesso si sta valutando anche la possibilità di istituire una corsia dedicata ai bus su via Mustilli negli orari di punta (a cavallo delle 8 e delle 13), fasce nelle quali il traffico veicolare potrebbe defluire su via Calandra e rimettersi su via Paolella. In via Diacono al rione Ferrovia l'altra fermata breve. L'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone presenterà nei prossimi giorni il nuovo assetto ai vettori delle linee extraurbane provinciali e ai sindacati di categoria per definire le modalità operative di gestione e minimizzare gli impatti.