Benevento, la giunta dà l'ok al consuntivo. Serluca: «In linea con i tempi»

La giunta comunale, presieduta da Clemente Mastella, ha approvato il consuntivo 2023. «Anche questa volta - spiega l'assessora alle Finanze Maria Carmela Serluca -, come già accaduto con il Bilancio di previsione, siamo in perfetto allineamento con i tempi previsti dalla legge, che prescrive l'approvazione del rendiconto di gestione entro il 30 aprile. Dopo il via libera dei revisori, andremo in Consiglio comunale per l'ok definitivo». A suo avviso, inoltre, «prosegue un trend confortante che certifica come i conti comunali siano in sicurezza, in virtù del rispetto rigoroso dei parametri contabili. Il risultato d'amministrazione è in miglioramento e il risultato di cassa (25 milioni di euro) è ampiamente positivo. Particolarmente importante è il dato che segnala l'efficacia della lotta condotta contro l'evasione: le entrate da Imu sono aumentate, rispetto all'anno precedente, di 600mila euro e quelle derivate dalla Tari di oltre 100mila euro, in linea con gli obiettivi dell'amministrazione Mastella, che mirano ai principi della giustizia e dell'equità fiscale».

Per Serluca, altro risultato incoraggiante riguarda «la spesa per gli investimenti cresciuta, rispetto all'anno precedente di 20 milioni e 500mila euro.

Ringrazio il dirigente alle Finanze e il settore per il lavoro svolto, che ha consentito l'approvazione tempestiva di un documento che testimonia la solidità finanziaria del Comune».