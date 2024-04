Con l'allargamento della platea dei beneficiari della nuova social card da 460 euro per la spesa e la benzina saranno coinvolte fino a 1,4 milioni di persone meno abbienti (con Isee fino a 15mila euro). Saranno per l’esattezza tra le 50mila e le 100mila in più rispetto a quelle sostenute nel 2023.

Nuova social card da 460 euro, si amplia la platea: ecco chi può richiederla e cosa si può comprare