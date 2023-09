Tragedia sfiorata in piazza duomo, ragazzo ferito da lastra di marmo

Poteva essere una tragedia. Questa sera un pesante lastrone di marmo si è staccato dall'edificio perennemente in costruzione di fronte al Duomo di Benevento ed è caduto al suolo. In quel momento si trovava a passare un ragazzo di 30 anni che è stato colpito di striscio ed ha riportato ferite, per fortuna non gravi, alla testa ed ad un orecchio. Immediatamente soccorso da alcuni passanti è stato trasportato all'opedale Rummo. Sul posto sono giunti i vigili urbani che hanno transennato la zona ed i vigili del fuoco, con una scala cestello, si sono assicurati che non ci fossero rischi di altri crolli dal «mamozio». Da questa mattina partono in oltre le indagini per accertare le responsabilità. E' evidente che l'edificio non era sufficientemente in sicurezza.