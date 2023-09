Chiedono soldi al parroco, lui le denuncia alla polizia

Due sorelle napoletane sono state denunciate a piede libero per tentata estorsione ad un sacerdote. La vicenda risale allo scorso fine settimana e si è svolta a San Lupo, dove secondo l'accusa le due donne hanno cercato di ottenere una soma di denaro da un sacerdote. Le due sorelle sono di 61 e 62 anni. Secondo una prima ricostruzione, le due sorelle avrebbero chiesto un aiuto economico al sacerdote affermando di essere in gravi difficoltà economiche. Di fronte al rifiuto si sarebbero allontanate deluse per il diniego. Poi il giorno seguente sono ancora una volta tornate a San Lupo e questa volta il loro atteggiamento è stato diverso perchè non hanno esitato a minacciare il sacerdote. Anche questa volta il sacerdote non ha dato loro il denaro richiesto ma ha denunciato l'accaduto alla polizia fornendo agli agenti il numero di targa dell'auto delle due donne. Gli agenti hanno bloccato l'auto sulla superstrada Telese Caianello ed identificato le due donne che sono state denunciate per tentata estorsione e difese dall'avvocato Diego Cavalieri.