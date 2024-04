La violenza sulle donne anche sul campo sportivo. È accaduto a Montoro. Un uomo ha sferrato un pugno al volto di una calciatrice a fine gara. La vittima è Alice Ferrazza, capitano della squadra di calcio femminile Trastevere Calcio che milita in serie C. L’episodio è avvenuto l’altro ieri a fine gara nella cittadina della Valle dell'Irno. Qui, la formazione laziale aveva disputato il match contro la Vis Mediterranea, squadra locale, allo stadio Sandro Pertini di Montoro. Partita terminata con un pareggio 1-1. A colpire la ragazza sarebbe stato un tifoso locale.

Secondo alcune testimonianze, pare si tratti di un uomo sulla cinquantina (forse riconducibile alla compagine locale, ma è una circostanza in corso di accertamento) che sarebbe entrato in campo e approfittando di un battibecco tra giocatrici avrebbe sferrato il pugno alla ragazza colpendola al mento. Il brutale gesto è stato ripreso da un video amatoriale che ha fatto il giro sui social. Il filmato è stato acquisto dai carabinieri della compagnia di Solofra che indagano sull’accaduto. La giovane atleta, dopo essere stata colpita, è caduta a terra a causa del violento pugno ricevuto. Immediatamente soccorsa dalle persone presenti in campo, è stata poi medicata dai sanitari del 118. Fortunatamente nessuna conseguenza grave per la giovane atleta. Resta l’amarezza di un ignobile gesto compiuto con inaudita violenza ai danni di una donna. Alice Ferrazza ha presentato denuncia ai carabinieri. Una pattuglia di militari è giunta presso il campo sportivo montorese non appena ricevuta la segnalazione. Sono stati ascoltati i presenti ed è stato anche acquisito il filmato che ha ripreso l’episodio. Al vaglio dei carabinieri la posizione di un uomo che sarebbe stato già identificato. Sono in corso accertamenti per far luce sulla vicenda. Al momento non è stato adottato alcun provvedimento. Nelle prossime ore ci potrebbero essere degli sviluppi. Il gesto è stato condannato da molti.

Duro il commento del sodalizio della Trastevere Calcio: «Ci sono momenti in cui il commento tecnico e sportivo diventa superfluo. Alla fine di questa partita, un tesserato della squadra ospite ha commesso un gesto inaccettabile. Mentre cercava di placare una rissa tra giocatrici, è invece intervenuto colpendo il nostro capitano Alice Ferrazza con un pugno in faccia – è la posizione della squadra laziale -. Ancora più deludente è stata la reazione della società ospite, che ha cercato di negare la conoscenza di quest'individuo». E ancora: «La Vis Mediterranea vincerà anche il campionato, ma questo non cancellerà un episodio così grave e per cui speriamo vengano presi provvedimenti pesanti verso la società e l'uomo, se così può essere definito». Dal canto suo la Vis Mediterranea Soccer «con grande rammarico prende atto di quanto accaduto. Partita finita senza particolari episodi ma che poi ha visto scatenarsi diversi parapiglia sul terreno di gioco». La formazione irpina assicura: «Saranno assunti tutti i provvedimenti del caso contro la persona non appena sarà identificata ufficialmente. Si esprime grande vicinanza alla calciatrice e alla società del Trastevere. Mai nulla di spiacevole era accaduto durante questo campionato in cui la Vis Mediterranea Soccer si è sempre contraddistinta per la correttezza, ragione per cui la società è delusa e condanna e disapprova ogni episodio di violenza ed esprime massima solidarietà alla calciatrice e alla società del Trastevere».