Sarno, scoperta discarica di rifiuti e pezzi di auto abbandonati

Controlli sul territorio a Sarno, area divenuta discarica di pezzi di auto. Ritrovati anche documenti con dati personali e pezzi di auto. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.

Nei pressi del Viadotto Sarno, gli agenti del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos hanno rinvenuto su due distinte aree rifiuti in parte dati alle fiamme.

Si tratta di materiale speciale pericoloso e non pericoloso, inerti di origine edilizia, tubi corrugati in pvc, rifiuti plastici e rifiuti ferrosi, guaine bitumose esauste, parti di carrozzeria e cruscotti autovetture di diverse marche, barattoli di vernici e diluenti, rifiuti indifferenziati, beni durevoli dismessi, indumenti, e frammenti di pannelli in cemento amianto, ma, anche parti di targhe estere.

Sono stati acquisiti elementi utili alle indagini, in particolare alcuni documenti intestati riconducibili a due persone.