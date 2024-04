Si avvicina la stagione estiva, iniziano i controlli negli stabilimenti balneari.

Carabinieri di Pozzuoli e Capitaneria di Porto hanno rilevato le prime irregolarità in viale Sibilla. Secondo quanto accertato, la titolare di un lido aveva realizzato senza concessione e in area demaniale 28 stalli per ombrelloni.

L’area di circa 300 metri quadri è stata sequestrata e per l’impresaria 46enne è scattata una denuncia.