San Nicola la Strada, spaccia in villa incurante dei passanti: preso pusher

Pusher beccato mentre spaccia droga in un giardino pubblico. Continuano i controlli antidroga da parte dei carabinieri della compagnia di Caserta presso la villetta comunale in largo Rotonda a San Nicola La Strada.

Ai sei arresti effettuati dagli uomini in divisa negli ultimi mesi si aggiunge quello eseguito nella mattinata di ieri.

A finire in manette è stato un 32enne gambiano, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile mentre, alla presenza di numerosi passanti e degli utenti della villetta, stava cedendo in cambio di denaro due involucri in cellophane contenenti hashish ad un giovane del Casertano. Entrambi sono stati subito bloccati e identificati.

Il giovane acquirente è stato segnalato alla prefettura del capoluogo per la relativa sanzione amministrativa mentre il pusher 32enne è stato condotto in caserma ed arrestato.

Dopo le formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti.