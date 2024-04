Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

LIBRI/1

Lunedì il magistrato anti camorra Catello Maresca sarà a Capodrise, in via Santa Croce 33, per presentare il suo libro “Lo Stato vince sempre”. A dialogare con il giudice, a partire dalle 17, saranno Caterina Monte e Tina Raucci.

LIBRI/2

Martedì il gruppo di lettura “Il ritrovo del lettore” torna a riunirsi nella sede dell’associazione Bianconiglio, a Caserta nella frazione di San Benedetto. Stavolta al centro del confronto sarà l’“Amleto" di William Shakespeare.

MANIFESTAZIONI

Nei Giardini Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, fino al 26 aprile c’è “Brick Live- Ocean - Il tuo mondo Lego”.

Per i visitatori di tutte le età la possibilità di divertirsi in uno spazio totalmente dedicato ai più famosi mattoncini giocattolo da costruzione al mondo.

MUSICA

Con il suo “Acoustic World”, progetto con cui ripercorre in chiave acustica gli ultimi dodici anni della sua produzione discografica, Enzo Avitabile sarà lunedì all’Auditorium di Formicola. Il live è tra gli appuntamenti della rassegna “Borghi DiVini - Un viaggio nella Storia 5.0". L’ingresso è libero.

SAGRE/1

A Squille, frazione di Castel Campagnano, fino a mercoledì c’è la Sagra degli Asparagi. Mercoledì sarà possibile anche pranzare in piazzetta e degustare i piatti tipici a base di asparagi e il vino locale. In programma tutti i giorni animazione, musica ed il mercatino di artigianato e prodotti tipici.

SAGRE/2

Sabato a Casi, piccola frazione di Teano, torna la Sagra dei Palluottoli, ovvero le polpette di pane con salsiccia paesana. Per l’intera serata sarà possibile degustare questo piatto tipico della tradizione locale insieme a tante altre delizie del territorio.