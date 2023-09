Dimentica le chiavi, tenta di scavalcare e cade: grave 45enne

È rimasta chiusa fuori l’appartamento dove era ospite ed ha tentato di rientrare in casa attraverso una finestra. Una manovra che non è riuscita e la donna è precipitata dal quinto piano di un edificio, da un’altezza di circa venti metri. La 45enne di origini ucraine è ora in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale San Pio. Il tragico volo è avvenuto ieri sera poco prima delle 18 in città in via Colonnette.

La donna in questi giorni, assenti alcuni familiari, è rimasta in compagnia di una giovanissima congiunta che ieri pomeriggio aveva lasciato l’abitazione per prendere parte ad un corso di danza. Il caso ha voluto che la donna, uscita sul pianerottolo, ha visto chiudersi alle spalle la porta di casa per una folata di vento. Non essendo in possesso delle chiavi ha tentato di rientrare in casa attraverso una finestra delle scale per raggiungere un balcone. Sul posto per gli accertamenti i carabinieri della compagnia di Benevento ed i vigili del fuoco.