Pietradefusi: incidente sul lavoro, cade dalla scala e muore a 56 anni

Incidente mortale su lavoro in Irpinia. E’ accaduto nel pomeriggio a Pietradefusi. Ha perso la vita un 56enne di San Giorgio del Sannio (Benevento).

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, oltre al personale del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso del 56enne sannita.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto da una scala mentre effettuava dei lavori. I militari hanno avviato le indagini per cercare di fare piena chiarezza su questa nuova tragedia sul lavoro che si registra in provincia di Avellino.