Incidenti sull'Appia, Caggiano: «Più controlli»

Contrada San Vito, lungo la statale Appia servono controlli più frequenti da parte della polizia municipale: a sollecitarli è Paolo Caggiano, componente della direzione cittadina del Partito democratico, che in proposito spiega: «Il tratto cittadino dell'Appia, in località contrada San Vito è, a causa del comportamento alla guida indisciplinato e per lo stato di manutenzione di parte di esso, diventato lo scenario di frequentissimi incidenti stradali, ultimo pochi giorni fa. A causa del suo manto deformato lungo tutta una corsia e della presenza di tombini non a livello, gli utenti sono obbligati a zigzagare per evitare sollecitazioni al veicolo e relativi danni alle parti meccaniche e, di conseguenza al conducente, per cui ci si vede quasi costretti ad invadere la corsia opposta».

A questo, spiega l'esponente democrat, «si aggiunge il fattore velocità che in quel punto è di 50 chilometri orari: un limite che in tanti sembrerebbero non rispettare». Dunque Caggiano chiede all'amministrazione Mastella, «che solo nelle ore di ingresso ed uscita dalle scuole fa presenziare il posto dalla polizia municipale», di prendere seri provvedimenti «allargando la fascia oraria per un controllo capillare da parte di tutte le forze dell'ordine. Inoltre - conclude - è urgente e doveroso rifare il manto stradale della corsia che dal capoluogo va nella direzione di Tufara Valle».