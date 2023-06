Una donna in carrozzina mentre percorreva la statale Appia, è stata travolta nella serata di ieri, da una fiat Panda che procedeva nella stessa direzione. Immediati i soccorsi del 118 per la donna trasportata poi all'ospedale «San Pio» per gli accertamenti del caso, e dei carabinieri per i primi rilievi.

Carrozzina che, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe avuto segnali di riconoscimento come luci particolari o altre segnalazioni e, come racconta qualche testimone, la donna era solita transitare con la sua sedia a rotelle lungo la statale Appia. Strada dove non esistono percorsi per pedoni, ciclisti o per chi come la donna vittima dell'incidente, deve percorrerla.

Ennesimo incidente che fa riproporre la questione della pericolosità della statale Appia 7 nel tratto di Tufara Valle. In base alla ricostruzione degli inquirenti sarà intanto accertato come sia avvenuto l'incidente. Ma a quanto già sembrerebbe tra le cause non vi è quella del limite di velocità. Incidente che stasera sarà portato all'attenzione dei sindaci che si riuniranno per dare l'ok alla processione ma che ancora non decidono sull'avvio dei progetti di messa in sicurezza dell'Appia.