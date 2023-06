«Topolino» passa per Benevento e fa della via Appia e di alcuni monumenti simbolo della città l'ambientazione delle sue ultime peripezie. L'ultimo numero del noto fumetto in uscita questa settimana è infatti dedicato alle avventure di Pippo e Topolino che perdono le tracce del professor Zapotec proprio sulla «regina delle strade», dove l'archeologo di Topolinia intendeva scovare un'antica città scomparsa. E così, per ritrovare Zapotec, e intrappolati per un curioso caso nel passato, raggiunto grazie alla macchina del tempo, si perdono per la città. E sul loro tragitto incontrano il teatro romano, l'Arco di Traiano e anche il ponte delle Chianche di Buonalbergo. Il numero 3527 del fumetto è stato presentato ieri presso il teatro comunale di Benevento, alla presenza di amministratori e di esperti, ma soprattutto dei creatori di questo episodio della saga intitolata «Topolino e la via della Storia». Un'occasione che è servita anche a rilanciare la candidatura Unesco della Via Appia, in attesa dell'ispezione dell'Icomos (Consiglio internazionale per i monumenti e i siti) prevista per settembre.

La storia di topolino di questa settimana, illustrata da Alessandro Perina, è stata scritta da Francesco Artibani presente ieri in città, che ha così commentato l'iniziativa: «Torno a Benevento dopo 35 anni e quindi oggi è una giornata particolarmente emozionante. L'ambientazione - ha spiegato Artibani - è stata studiata su una documentazione fornita dal ministero. È stato un lavoro di equilibrio perché il racconto seppur collocato in un preciso contesto storico, doveva avere un fine di intrattenimento, com'è nello stile topolino. Divulgare quindi ma anche intrattenere. In questo numero, Topolino attraverserà Benevento e Buonalbergo, sul ponte delle Chianche. È un'avventura divisa tra il presente e il passato, in quanto i personaggi partono nel presente e poi con la macchina del tempo li sposteremo nel 109 d.c. quando l'Arco di Traiano era ancora in costruzione». In sala era presente anche il disegnatore della «Panini» Marco Palazzi che pur non essendosi occupato in prima persona della storia ha omaggiato la città con un disegno realizzato nel corso del convegno, con Topolino che dà il benvenuto a Benevento («Welcome to Benevento!») sullo sfondo l'arco di Traiano. Una curiosità emersa dalla presentazione è il contributo di un beneventano alla realizzazione di questo numero. Si tratta del colorista Mario Perrotta, sannita doc, che ha curato i colori della copertina: «È stata una sorpresa anche per me - ha commentato Perrotta - mi occupo delle copertine dei fumetti Disney ma non sono mai aggiornato sul contenuto delle storie. Quindi quando ho scoperto che questo numero era stato dedicato a Benevento ne sono rimasto piacevolmente sorpreso».

L'avventura di Pippo e Topolino sulla Via Appia non finisce qui e per conoscere il finale bisognerà attendere l'arrivo dei protagonisti a Brindisi. Intanto però, l'evento dedicato alla presentazione del fumetto, è diventata l'occasione per ricordare il ruolo della città nella storia e le potenzialità che la via Appia potrebbe esprimere quale possibile monumento Unesco. Il sindaco Clemente Mastella ha rimarcato: «Che Panini dedichi un volume di "Topolino" a Benevento e sottolinei la presenza di un sito per il quale attendiamo il riconoscimento Unesco, è motivo di grandissima soddisfazione. Siamo qui a celebrare le sembianze dell'antichità legata alla prospettiva di un maggiore flusso turistico. Speriamo che siano in tanti a voler ripercorrere la via Appia come gli antichi romani». Angela Maria Ferroni archeologa del ministero dei Beni culturali che ha seguito l'iter ha invece ricordato che «la candidatura della via Appia evidenzia innanzitutto il ruolo storico della strada. Ma anche il ruolo della romanità nella civilizzazione di territori immensi, quali sono stati quelli dell'Impero romano. Abbiamo avuto l'opportunità di inserire Benevento nel fumetto grazie al professor Ceraudo (professore di Topografia antica all'Università del Salento) che è nel comitato scientifico e che aveva già avuto contatti con la Disney e con la Panini. E siamo contenti di questo perché è un'opportunità ulteriore per coinvolgere anche il pubblico fatto dai più piccoli». All'evento erano inoltre presenti, tra gli altri il rettore dell'Unisannio Gerardo Canfora, il prefetto Carlo Torlontano, Simone Foresta funzionario della Soprintendenza, Giosuè Grassia direttore del Conservatorio «Nicola Sala» e l'assessore Antonella Tartaglia Polcini.