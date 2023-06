Piazza Cardinal Pacca, rebus lavori: l'opposizione chiede un Consiglio ad hoc

L'opposizione deposita la richiesta di convocazione di un Consiglio comunale in merito alla vicenda relativa ai lavori in piazza Pacca. «Sulle vicende legate agli scavi si deve esprimere il Consiglio comunale», sottolinea in una nota Floriana Fioretti, capogruppo del Pd a Palazzo Mosti, che questa mattina ha depositato la richiesta di convocazione del Consiglio. La richiesta è stata sottoscritta anche dai consiglieri di opposizione Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Rosetta De Stasio, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perifano, Luigia Piccaluga, Vincenzo Sguera e Marialetizia Varricchio.

Nel ripercorrere le tappe della vicenda, i consiglieri evidenziano anche che «a tutt’oggi non si conoscono le risultanze sulla qualità e sul valore archeologico dei reperti rinvenuti durante i lavori di scavo eseguiti in piazza Cardinal Pacca» e che, al tempo stesso, «è volontà dell’amministrazione proseguire nella realizzazione del progetto originario di costruzione di un info-point (seppur di ridotte dimensioni) e con la copertura dell’area di scavo opportunamente reinterrata, adibita esclusivamente a verde pubblico».

Per i sottoscrittori dell'istanza, infine, l'urgenza è «coinvolgere tutti gli enti preposti alla conservazione, restauro, valorizzazione di beni di interesse archeologico, mediante una conferenza di servizi, per la definizione di attività di pianificazione futura dell’area interessata, compresa la Soprintendenza dei Beni Archeologici tenuta a riferire nell’assise comunale le risultanze dei lavori di scavo eseguiti».