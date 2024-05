Due ladri d'appartamento bloccati dagli agenti della Squadra Mobile e delle volanti della Questura al rione Ferrovia. I due, di nazionalità georgiana, di 42 e 41 anni, sono stati denunciati per ricettazione e porto abusivo di chiavi alterate e grimaldelli. Per il 42enne, inoltre, il questore Giovanni Trabunella ha disposto l'emissione di un provvedimento di espulsione, non essendo in regola con la norme che regolano il soggiorno degli stranieri sul territorio italiano. Per il 41enne, invece, è scattato il foglio di via da parte della divisione anticrimine con il divieto di tonare nel Sannio. I due risultano senza fissa dimora anche se, a quanto pare, provenivano dal Napoletano.

La targa dell'auto a bordo della quale viaggiavano i due stranieri, una Volkswagen T-Roc, era già attenzionata dal sala operativa della Questura, visto che era stata notata dalle telecamere in occasione di furti in abitazioni. I due sono stati trovati in possesso di due cacciaviti, una torcia e una dozzina di chiavi di varia classificazione. All'interno del bagagliaio dell'auto, inoltre, è stato rinvenuto un trolley contenente 131 monili in argento di varie tipologie e misure.