Polizia: raffica di controlli, arresti e denunce

Intensificati i controlli della polizia per scongiurare furti e reati predatori in particolare nel territorio di Sant'Agata dei Goti e Limatola. Inoltre i servizi di controllo disposti dal questore Giovanni Trabunella hanno visto negli ultimi giorni l’impiego di 35 pattuglie dell'ufficio Prevenzione e soccorso pubblico e del Commissariato di Telese Terme, con l’ausilio di 3 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Cinquanta i posti di controllo messi in campo, 1015 le persone identificate e 400 i veicoli sottoposti a verifica.

Conseguiti risultati anche sul fronte della repressione. Nel capoluogo sono state tratte in arresto due persone, di cui uno straniero per furto in attività commerciale e un altro per resistenza a pubblico ufficiale. Denunciate all’autorità giudiziaria in stato di libertà tre persone di nazionalità straniera, dedite ai furti di autovetture, e due cittadini, residenti nel capoluogo, sorpresi ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo nonostante i provvedimenti interdittivi.