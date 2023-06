A Foiano la «corona» di Comune green

Il Comune di Foiano di Val Fortore vince il premio «Piccolo Comune amico», progetto realizzato dal Codacons, in collaborazione con Coldiretti, Aci, Anci, Enac, Symbola, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem e il patrocinio del ministero delle Imprese e del Made in Italy, per promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di 5mila abitanti.

Il Comune di Foiano è risultato vincitore per le eccellenze nella sezione «Comuni contro il caro-energia» (dedicata ai comuni che si sono distinti per le politiche di contrasto al caro bolletta tramite l’istituzione di comunità energetiche o altri strumenti in grado di portare a un risparmio di energia da distribuire ai cittadini) per aver sposato il progetto di difesa dell’ambiente e sostenibilità energetica.

In particolare ha costituito la propria comunità energetica attraverso la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili di tipo fotovoltaico, integrando sia investimenti privati sia investimenti pubblici realizzati su immobili comunali. Tra questi ultimi riveste particolare importanza l’efficientamento energetico della casa comunale, che soddisfa il 25% dei consumi elettrici generando circa 18000 chilowatt ora all'anno. Anche le scuole primarie di primo e di secondo grado sono dotate di un impianto fotovoltaico da 30 chilowatt, capace di generare 40.500 chilowatt ora all’anno.

Il 12 luglio alle ore 9,30 si terrà a Roma presso il Palazzo Rospigliosi la premiazione finale di tutti i comuni vincitori del premio “Piccolo comune amico” che, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una mappa interattiva, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.