Ponte Tibaldi, “polmone verde” con 130 tigli

L'area del ponte Tibaldi, frequentata soprattutto da sportivi e famiglie, diventa più green grazie alla piantumazione di 130 tigli. Oggi il sindaco di Benevento Clemente Mastella si è recato sul posto per una simbolica inaugurazione dello spazio che è stato «adottata» dal Lions Club Arco Traiano.

«Abbiamo intercettato i fondi di un progetto pilota della Regione Campania, “Un albero per ogni abitante” e così abbiamo con 25mila euro, generato un altro polmone verde in città in un'area che così trova una dimensione più accogliente e green. Ringrazio il Lions Club Arco Traiano e il presidente Manlio Marotti per la disponibilità ad adottare questo spazio e garantirne il decoro», ha detto l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa, intervenuto con Mastella all'inaugurazione.

«Benevento diventa una città sempre più europea: alimentiamo la vocazione ad aumentare gli spazi verdi, con spazi eleganti particolarmente gradevoli per le famiglie e per le attività legate allo sport all'aria aperta e al benessere fisico.

La partnership con Lions Club Arco Traiano è un ulteriore elemento di arricchimento positivo», ha chiosato il primo cittadino del capoluogo.