Benevento diventa sempre più green, Dopo il parco nella zona di viale dell'Università che sarà intitolato a Ciriaco De Mita e dovrebbe essere inaugurato in primavera (considerato che i lavori sono ormai ultimati), un altro spazio verde è stato creato in città e sempre nella zona del centro storico. La nuova location prescelta è ponte Tibaldi che collega via Torre della Catena con il rione Libertà. Una curiosità, in linea d'aria non è molto distante dal parco De Mita, anzi se vogliamo può essere considerato una naturale prosecuzione del boulevard che sorge lungo il fiume Sabato. In questi giorni sono stati piantati, infatti, ben 130 tigli che andranno ad aumentare la forestazione cittadina in un'area che, sotto questo aspetto, lamentava delle carenze. L'operazione è stata resa possibile grazie al progetto "Un albero per ogni abitante" (legge regionale del 29 dicembre 2020) con il quale è arrivato anche il relativo finanziamento che è stato immediatamente reinvestito.

«Abbiamo scelto ponte Tibaldi - dice l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa - per l'importanza del posto a livello storico, sociale ed anche perché vogliamo ulteriormente valorizzare e rilanciare quella zona che, negli anni addietro, era caduta completamente nel dimenticatoio. Con i 130 tigli che abbiamo deciso di piantare, abbiamo creato di conseguenza le premesse per creare un punto d'incontro per bambini e famiglie intere. Inoltre, a breve ci sarà anche la cerimonia d'inaugurazione, considerato che la ditta appaltatrice ha quasi ultimato il posizionamento degli alberi per i quali è in corso anche l'etichettamento. In effetti, siamo alla fase finale. Una particolarità è che anche questo nuovo spazio costeggia il Sabato».



Nell'area di ponte Tibaldi c'è uno slargo abbastanza ampio dove sono state posizionate delle panchine, delle attrezzature per l'attività sportiva libera e che è diventato un punto di riferimento per diversi residenti che si intrattengono per svolgere allenamento, oppure per far giocare i bambini. Con i tigli, naturalmente, lo scenario sarà ancora più attrattivo e soprattutto si creerà un autentico polmone verde. La forestazione di ponte Tibaldi non costituisce, come spiega lo stesso Rosa un fatto isolato. «È un ulteriore mattone per rendere verde la nostra bellissima città così come avevamo promesso, unitamente al sindaco Mastella - continua l'assessore - all'atto dell'inizio della nostra gestione. In questa ottica, posso dire che siamo in contatto con alcune associazioni per avere a disposizione nuovi alberi da poter piantare e, infatti, è in pieno svolgimento una mappatura della città, in particolare del centro, per capire dove posizionarli per creare nuove oasi che andremmo naturalmente a completare anche con l'installazione di giostrine e panchine. È un progetto ambizioso e inedito che stiamo portando avanti e che continueremo a farlo, pur non avendo grosse disponibilità economiche nelle nostre casse».



Nel frattempo è in corso la potatura degli alberi cittadini. Al Rione Ferrovia, infatti, si sta operando sui lecci nell'ambito del progetto comunale che prevede un intervento nelle principali arterie cittadine. Nei giorni scorsi, la squadra di tecnici ha operato a Pacevecchia e in via Fratelli Rosselli. A breve si interverrà anche per dei cedri cittadini che sono sotto lo stretto controllo dell'agronomo dell'assessorato all'ambiente che vigila sullo stato di salute del verde cittadino.