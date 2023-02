Sarà inaugurato in primavera il nuovo parco che sorgerà nella zona di viale dell'Università, alle spalle della palazzina ex scuole Colonnette che da anni ospita gli uffici comunali dell'assessorato ai servizi sociali. Si tratta dell'area verde che il sindaco Clemente Mastella ha pensato di intitolare all'ex presidente del consiglio dei ministri e della Dc Ciriaco De Mita, scomparso a maggio dell'anno scorso.

L'annuncio è stato dato sabato nel corso della presentazione del libro "C'era una volta la politica" di Casini al Teatro Comunale. «Il nuovo parco - dice con orgoglio l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa - sarà uno dei fiori all'occhiello non solo del rione Libertà ma dell'intera città. È stato strutturato in maniera impeccabile e soprattutto è di dimensioni notevoli. La location è proprio sul lungo Sabato boulevard, dove sarà possibile svolgere molteplici attività. I frequentatori, oltre a godersi il verde e il relax, potranno anche svolgere delle attività sportive considerato che sono state realizzate delle infrastrutture in cemento anche abbastanza ampie. Gli immobili previsti nel progetto e che sono stati edificati saranno utilizzati per ospitare un bar ed eventualmente anche per ospitare manifestazioni o attività ludiche, oltre ai servizi igienici per gli ospiti. Si tratta di una nuova villa comunale, anche più grande, sebbene sia concepita diversamente e quindi di una valenza abbastanza rilevante con una funzione sociale e ricreativa fondamentale per tutto il comprensorio del centro storico e del Rione Libertà».



I lavori, iniziati diversi anni fa, dopo delle lungaggini burocratiche ed alcuni problemi, dunque, stanno per essere finalmente completati. La ditta appaltatrice ha anche ultimato la recinzione dell'intera area verde. In questi mesi si procederà al completamento e a effettuare le ulteriori previste rifiniture, in particolare per quanto concerne il verde, visto che le opere strutturali, compresi i percorsi interni sono finite e bisogna solo concepire e installare la porta d'ingresso che è previsto in due diversi punti, in strade che vanno a loro volta sistemate ed asfaltate. «Sarà un'oasi verde da fare invidia a chiunque e un nuovo punto di riferimento - dice l'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello - per le famiglie con bambini che vi potranno trascorrere lunghe ore in primavera e in estate. Un decongestionamento, se vogliamo, della villa comunale in una città che diventa sempre più green. I lavori sono quasi del tutto completati, ma non ultimati, Manca pochissimo a meno che le condizioni meteo avverse non determineranno la sospensione delle attività».

Intanto, Giuseppe Schipani, rappresentate dell'associazione "IoxBenevento", radicata proprio al Rione Libertà, esprime soddisfazione. «Sicuramente - dice - si tratta di una struttura che piace, ma sarà fondamentale evitare che diventi una nuova Spina verde. In merito all'intitolazione a De Mita l'associazione e la gente del quartiere non è interessata più di tanto. Anzi, in queste settimane a livello popolare siamo impegnati esclusivamente a prendere iniziative per la questione ospedale San Pio». Proprio il discorso della manutenzione e della gestione del parco sta particolarmente a cuore all'amministrazione comunale. «Contestualmente all'inaugurazione - anticipa Rosa - penseremo anche a chi affidare la gestione dell'intera struttura in modo da non correre rischi di vandalismo e abbandono. Ciò sulla scorta di positive esperienze di altre strutture cittadine. Siamo pronti e aperti ad accettare delle proposte da associazioni o società».