Mastella al ministro Sangiuliano: «Finanziare gli scavi di piazza Pacca»

Riflettori puntati sui lavori in corso a piazza Cardinal Pacca, dove questa mattina sono emerse ulteriori novità in merito agli scavi archeologici, tra cui un mosaico di età romana e diverse tombe. Operazioni che trovano una copertura finanziaria nei 70mila euro previsti per il progetto Pics del front-office e terminal bus turistici che, come stabilito dalla Soprintendenza verrà dislocato in piazzale Catullo.

Per ulteriori accertamenti il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è al lavoro per intercettare nuovi finanziamenti previsti dal Ministero. «Chi ha scoperto il tesoro custodito da piazza Cardinal Pacca è quest’amministrazione - dichiara la fascia tricolore - e chi ne valorizzerà le potenzialità storiche e artistiche saremo sempre noi: annuncio che chiederò ufficialmente al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, nel corso della visita a Benevento che mi ha promesso, di finanziare la restante parte di scavi e gettare le basi per la creazione di un parco archeologico a piazza Cardinal Pacca».

Alle parole del sindaco Mastella, seguono quelle di Luigi Diego Perifano, portavoce di "Alternativa per Benevento". «Il sindaco ha compreso che il progetto predisposto coi fondi Pics era completamente sbagliato e del tutto inadeguato a valorizzare un’area di grande interesse storico ed archeologico. - scrive in una nota il consigliere di minoranza - Ora è fondamentale reperire nell’immediato le risorse finanziarie occorrenti a sviluppare, in continuità con le operazioni già avviate, un’accurata e completa campagna di scavi, così da verificare tutte le potenzialità del sito in termini di ritrovamenti archeologici».