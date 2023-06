«Giardini segreti», torna in città l'evento green del Fai

Dopo il grande successo della prima edizione torna nella città di Benevento l’appuntamento con «Fai un salto in Campania–giardini segreti», occasione imperdibile per scoprire angoli verdi della città meno noti oppure, come in questo caso, per poter ammirare noti tesori beneventani da una diversa angolazione. Il format «Fai un salto in Campania» nasce dal desiderio, nel periodo di pandemia e restrizioni, di condurre virtualmente i visitatori alla scoperta delle meraviglie campane: la collaborazione che nasce, solida e creativa, permette successivamente di portare dal vivo questa interessante rubrica.

L’apertura è resa possibile, oltre che dall’immancabile contributo della delegazione Fai di Benevento e del Fai giovani Benevento, dal patrocinio della Provincia di Benevento e si svolgerà in collaborazione con Sannio Europa, società in house providing della provincia di Benevento che gestisce e promuove la rete museale, con i quali è già da diverso tempo consolidata un’intesa leale e proficua.

L’evento si terrà in data 24 giugno, dalle ore 9 alle ore 19, con possibilità di visite accompagnate dai volontari Fai e dal personale della Sannio Europa: occasione nella quale sarà possibile ammirare il chiostro non solo per le sue preziosità storico-artistiche, ma anche per porre l’accento sulla sua ricchezza in quanto “giardino” e sugli aspetti più vicini al mondo naturale: la vegetazione, la “foresta” di colonne, le ricchissime decorazioni floreali dei capitelli e dei pulvini.