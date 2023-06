Maltrattava e picchiava la moglie, nei guai un 61enne

I carabinieri della stazione di Ceppaloni hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento per un 61enne di Ceppaloni accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della moglie. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica diretta dal procuratore Aldo Policastro, erano state avviate in seguito all’intervento delle forze dell’ordine presso l’abitazione familiare e alla successiva presentazione della denuncia della donna che aveva riferito di essere vittima di abituali maltrattamenti da parte del marito.

Quest'ultimo, aveva riferito ai militari, era solito imporre il proprio volere e il proprio controllo su ogni aspetto della vita coniugale e domestica attraverso minacce, denigrazioni continue ed aggressioni fisiche che erano avvenute anche in presenza del figlio minore.

Oltre alle dichiarazioni rese dalla vittima i carabinieri hanno anche acquisito i referti ospedalieri attestanti le lesioni riportate. Da qui il divieto per l'uomo di avvicinarsi alla moglie e di comunciare con la stessa.

E sempre nella giornata odierna i carabinieri della compagnia di Benevento hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di un 56enne di Pago Veiano, indiziato del reato di spaccio di cocaina. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica, erano partite in seguito ad una segnalazione anonima pervenuta alla centrale operativa dei militari che segnalava uno strano movimento di

auto e persone nei pressi di un muretto di contenimento nella zona di Pago Veiano. Erano intervenuti i carabinieri della stazione di Pietrelcina che avevano rinvenuto un contenitore con all’interno la somma di 150 euro in banconote da piccolo taglio. Le ulteriori investigazioni hanno consentito di acquisire gravi indizi a carico del 56enne, in particolare è stato individuato il luogo utilizzato dall'uomo per la consegna della cocaina.