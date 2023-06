Colpo davanti al supermercato, arrestati i rapinatori

Arresti domiciliari per due napoletani accusati di essere gli autori di una rapina effettuata nell'ottobre del 2022 nel parcheggio del supermercato Iperuniverso di San Giorgio del Sannio.

A dare esecuzione al provvedimento sono stati i carabinieri della compagnia di Benevento e della stazione di San Giorgio del Sanno a seguito di indagini coordinate dalla procura della Repubblica guidata dal procuratore Aldo Policastro.

Precisamente il 12 ottobre dell'anno scorso, nel parcheggio del supermercato mentre erano in atto alcune operazioni di scarico merci, alcuni malviventi a bordo di una Fiat Panda, con una tecnica fulminea erano riusciti ad impossessarsi di tutte le sigarette che stavano per essere consegnate, dandosi alla fuga.

Le ricerche immediate non avevano consentito di rintracciare l'auto ma l'osservazione delle immagini delle telecamere situate in zona, le dichiarazioni rese in sede di denuncia dalla persona offesa, le informazioni fornite dall’intestatario dell’auto utilizzata per il reato ed altri accertamenti documentali, hanno consentito di individuare uno dei tre autori del fatto ed un suo complice, entrambi provenienti dall’hinterland napoletano.

E' in corso di indentificazione il terzo soggetto.