Tribunale di Benevento, camere di sicurezza ristrutturate dai detenuti

Le camere di sicurezza del tribunale di Benevento sono state ristrutturate grazie ad un protocollo siglato tra la casa circondariale ed il palazzo di giustizia. Secondo l'intesa, alcuni detenuti sono stati impegnati nei lavori, coordinati dal personale di polizia giudiziaria, in un'operazione che non ha richiesto risorse per la sede di giustizia di via De Caro. I locali ristrutturati sono stati mostrati ieri al vice ministro della Giustizia, Francesco Sisto, durante la sua visita a Benevento accompagnato dal deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.

«All'on. Sisto abbiamo mostrato le buone prassi che abbiamo instaurato a Benevento – ha dichiarato il direttore della casa circondariale di Benevento, Gianfranco Marcello - Le camere di sicurezza sono state completamente ristrutturate a costo zero per il palazzo di giustizia, grazie al lavoro dei detenuti e con l'organizzazione della polizia penitenziaria.

Grazie alla sensibilità del presidente del tribunale siamo riusciti a fare questo accordo in modo che sia i detenuti che il personale di polizia penitenziaria possano godere di un ambiente per quanto possibile confortevole e salubre».