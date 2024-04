Un'automobile si è ribaltata questo pomeriggio a Teggiano in località Castagneta, ci sono due feriti gravi. L'auto d'epoca, una due posti della Lancia, si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Immediato l'arrivo sul posto del personale del 118.

I feriti sono stati trasportati all'ospedale Luigi Curto di Polla. Sta meglio, invece, il motociclista coinvolto nell'incidente questa mattina a San Pietro al Tanagro.