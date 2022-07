Il Classic Car Club Napoli sbarca ad Ischia: auto d'epoca e Ferrari in mostra sull'isola

Per Ischia ed il Classic Car Club Napoli è l’evento più importante della stagione e, nel XXV anniversario, si respira aria di internazionalità ancora più forte grazie all’iscrizione nel Calendario FIVA (Federation International des Vehicules Anciens). Dal 17 al 24 luglio la carovana del sodalizio partenopeo sbarca sull’isola verde eleggendo quartier generale l’Albergo della Regina Isabella a Lacco Ameno.

Molto intenso il programma che porterà le vetture a toccare tutti i Comuni dell’isola e a esibirsi in mostra statica sulle piazze più importanti per la delizia dei numerosi turisti che affollano la perla del golfo di Napoli. Numerose le auto presenti divise fra prestigiose vetture d’Epoca e Ferrari, storiche e moderne. Non mancherà il giro turistico in motonave e la prova di abilità a cronometro.

La 8 giorni ischitana si concluderà con la serata di Gala e la premia- zione allo Sporting del Regina Isabella. Pluripremiata con numerose Manovelle d’Oro (il massimo riconoscimento per le manifestazioni iscritte al calendario A.S.I. - Automotoclub Storico Italiano), vedrà la partecipazioni del vice presidente dell’A.S.I. Antonio Verzera e del consigliere federale Francesco Battista.