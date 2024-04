Gigi D'Alessio e Lama, partnership al via nello store napoletano a Chiaia

Gigi D’Alessio e il gruppo Lama optical hanno annunciato una partnership per il brand di occhiali Cristian Leroy con un evento nel quartiere Chiaia.

«Sono felice di annunciare la mia nuova partnership con Lama Optical – dice Gigi D’Alessio – ed è un onore per me collaborare con una catena retail così rispettata e diffusa sul territorio italiano. Cristian Leroy incarna l’eleganza e sono entusiasta di contribuire alla sua crescita e al suo successo in modo da far conoscere il marchio a un vasto pubblico di amanti della moda e degli accessori di alta qualità ad un prezzo competitivo».

Il brand in house di Lama Optical, i cui prodotti sono venduti esclusivamente nei propri store, ha scelto l'artista napoletano come testimonial per il nuovo lancio. La collaborazione è stata raccontata durante un incontro svoltosi nello store Lama Optical di piazza Giulio Rodinò e successivamente un evento open in piazza con musica, cocktails e regali.

Durante l'evento ha partecipato anche Ludovica Nasti, l'attrice napoletana che ha recitato per alcune pellicole di successo come «L'amica geniale».

L'artista ha contribuito all'evento in qualità di amica del cantante partenopeo.

«La scelta di collaborare con Gigi D’Alessio riflette la nostra volontà di continuare a portare avanti il nostro operato con stile e veridicità. La sua autenticità, la sua passione per la musica e il suo stile distintivo incarnano perfettamente i valori di Lama Optical, rendendolo il partner ideale per questa iniziativa» ha annunciato la famiglia Lama.

Gigi D'Alessio si esibirà per ben 8 date per il tour «Uno come te, l'emozione continua» a piazza del Plebiscito. L'artista si esibirà i giorni 7,8,9,11,12,14,15 e 16 giugno per uno spettacolo che ha già fatto sold out per tutte le date. I cantanti che parteciperanno non sono ancora stati rivelati ma molti sono intuibili dalle collaborazioni canore fatte per i suoi ultimi brani.