Gigi D'Alessio a Sanremo 2024 con Geolier: età, figli, l'annuncio della gravidanza della (giovanissima) compagna e la carriera

Torna al Festival di Sanremo Gigi D'Alessio. In occasione della serata dei duetti, il cantautore napoletano salirà di nuovo sul palco dell'Ariston, questa volta per affiancare Geolier, con il quale canterà un medley dal titolo "Strade".

Sanremo 2024, scaletta quarta serata: arrivano le cover (e duetti). Da Lorella Cuccarini co-conduttrice ad Arisa e Gigi D'Agostino, tutti gli ospiti

Con loro, anche Guè e Luchè.

Gigi D'Alessio chi è

Gigi D'Alessio nasce a Napoli il 24 febbraio 1967 (ha 56 anni). Ultimo figlio di una famiglia originaria del rione Cavalleggeri d'Aosta, una zona situata tra Bagnoli e Fuorigrotta, fin da piccolo scrive e compone musica. Molto giovane studia da autodidatta la fisarmonica e il pianoforte, prendendo anche alcune lezioni di sofeggio. A dodici anni entra al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, conseguendo a ventuno anni il diploma in pianoforte.

La carriera

Dopo aver lavorato con i più grandi nomi della canzone napoletana, come Mario Trevi, Antonio Buonomo, Pino Mauro, Angela Luce, diventa pianista ufficiale di Mario Merola, al quale dedica la canzone “Cient'anne”, scritta con Vincenzo D'Agostino. Nel 1992 esce il suo primo album “Lasciatemi cantare”, seguito un anno dopo da “Scivolando verso l'alto” e da “Dove mi porta il cuore” (1994). Nel 1995 arriverà il successo con l'album “Passo dopo passo”, seguito poi nel '96 da “Fuori dalla mischia”.

Geolier a Sanremo 2024: «Etichetta di neomelodici per bloccarci, ma noi siamo più forti. Se dovessi vincere io non lo so se reggerei»

Un anno dopo tiene il suo primo concerto allo Stadio San Paolo di Napoli, intitolato proprio “Fuori dalla mischia”. Nel 1998 esce il suo sesto album, “È stato un piacere”, seguito dal film “Annaré”, in cui il cantante interpreta il ruolo del protagonista, oltre a firmare la colonna sonora. Dopo l'incontro con Geppino Afeltra e Pierluigi Germini, Gigi D'Alessio approda alla BMG, grazie alla quale raccoglie i momenti salienti della sua carriera nell'album “Tutto in un concerto”. Nel 1999 esce poi l'album “Portami con te”, seguito dall'esibizione davanti al presidente statunitense Bill Clinton al Galà del National Italian American Foundation.

Gli anni Duemila

Nel febbraio del 2000 Gigi D'Alessio partecipa al Festival di Sanremo nella sezione “Campioni” con il brano “Non dirgli mai”, mentre l'album “Quando la mia vita cambierà” diventa disco d'oro poco dopo l'uscita.

L'anno successivo torna all'Ariston con il brano “Tu che ne sai”, che lo porterà alla conquista del primo posto nella classifica dei dischi più venduti grazie al suo decimo album “Il cammino dell'età”. Nel luglio del 2002 il singolo “Miele” anticipa il quinto disco per la BMG, chiamato “Uno come te”, seguito nell'autunno del 20023 da “Buona vita”, doppio cd che ripercorre i primi dieci anni di carriera. Nel 2004 esce l'album “Quanti amori”, dove collabora con musicisti di fama internazionale come Tony Levin, Jeremy Lubbock e Michael Thompson, vincendo il disco di diamante. Pochi giorni dopo l'uscita dell'album pubblica l'autobiografia “Non c'è vita da buttare”. Nel 2005 torna poi al Festival di Sanremo con il brano “L'amore che non c'è”. Nell'ottobre del 2006 esce l'album “Made in Italy”, che gli farà vincere il Premio Barocco ed il Venice Music Awards e ricevendo il Telegatto come miglior album dell'anno. Nel 2007 esce una nuova raccolta, intitolata “Mi faccio in quattro”, contenente quarantotto grandi successi del cantautore e seguita un anno dopo da “Questo sono io”, il suo sedicesimo album.

Nel 2010 esordisce alla conduzione di un programma televisivo, presentando su Rai 1 il suo primo one man show, intitolato “Gigi, questo sono io”. Due anni dopo torna a Sanremo con il brano “Respirare”, cantato in coppia con Loredana Bertè, con il quale si classificheranno al quarto posto. Nello stesso anno esce l'album di inediti “Chiaro”, seguito da “Ora”, pubblicato nel 2013. Dopo anni di concerti in tutto il mondo, nel febbraio del 2017 partecipa alla 67esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “La prima stella”, a cui seguirà l'album “24 febbraio 1967”. Nello stesso anno conduce il programma di Rai 2 “Made in Sud”, mentre dal 2019 è uno dei giudici di “The Voice of Italy”. Sempre nel 2019 pubblica il suo diciottesimo album in studio, “Noi due”, con il quale riceverà anche un riconoscimento musicale-letterario con il Premio Lunezia, oltre a condurre insieme a Vanessa Incontrada il programma televisivo “20 anni che siamo italiani”.

Gli ultimi anni

Nel 2020 pubblica il singolo “Como suena el corazion”, in collaborazione con Clementino, che anticipa l'album “Buongiorno”, contenente molte collaborazioni con esponenti della nuova scena urban napoletana. Nello stesso anno è giudice anche di “The Voice Senior”, trasmesso in prima serata su Rai 1. Nel 2021 è ospite della 71esima edizione del Festival di Sanremo, dove presenta il suo nuovo singolo “Guagliune”, e dove è autore del brano “Potevi fare di più”, interpretato da Arisa, in gara all'Ariston. Nel giugno del 2022 è protagonista di due serate Sold-out in Piazza del Plebiscito a Napoli, intitolate “Gigi, Uno come te – 30 anni insieme”, per festeggiare i trent'anni di carriera. Un concerto, questo, che ripeterà anche l'anno successivo.

La vita privata

Sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato, nel 2014 la coppia ha ufficializzato il divorzio. Dal matrimonio sono nati tre figli: Claudio (1987), Ilaria (1992) e Luca (2003). Quest'ultimo, seguendo le orme del padre, ha intrapreso la carriera come cantante, diventando nel 2021 allievo di “Amici” con lo pseudonimo di LDA. Claudio lo ha reso nonno tre volte: nel 2007 di Noemi, nel 2020 di Sofia e nel 2021 di Giselle.

Gigi D'Alessio papà per la sesta volta? «La compagna Denise Esposito sarebbe incinta, è al quarto mese di gravidanza»

Nel dicembre del 2006 è stata resa nota la sua relazione con la cantante Anna Tatangelo, iniziata nel febbraio del 2005 e interrotta nel 2017. I due hanno avuto un figlio, Andrea, nato il 31 marzo del 2010. Dopo essersi lasciati, nel 2018 la coppia è tornata insieme, per poi lasciarsi definitivamente nel 2020. Da febbraio 2021 è legato sentimentalmente a Denise Esposito, di ventisei anni più giovane. Nel 2022 Gigi D'Alessio diventerà padre per la quinta volta, con la nascita di Francesco. Il 19 gennaio 2024 annuncia la nuova gravidanza della compagna, già incinta di quattro mesi.