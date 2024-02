Paolo Bonolis: «Io a Sanremo 2025? Nessuno me lo ha chiesto. Ora mi fermo per pensare al mio futuro»

Paolo Bonolis è pronto a godersi il meritato riposo. Dopo 44 anni di tv e con il suo contratto Mediaset in scadenza il mattatore ha bisogno di predersi una pausa da tutto. «Mercoledi finisco i miei impegni quotidiani. Poi mi prendo un periodo nel quale mi faccio gli affari miei. Poi una volta che porterò a compimento le promesse che ho fatto, penserò al mio futuro, prima di tutto quello interiore e poi quello esteriore». Bonolis si confida a TvBlog e racconta i suoi progetti futuri.

È sicuramente il conduttore tv che tutti vorrebbero nella propria rete, l'ad Sergio vorebbe che lui portasse Il senso della vita in Rai, Berlusconi non lo vuole perdere. «Non vorrei però fare la fine della signora Camilla, che tutti la vogliono ma nessuno se la piglia», Bonolis è sereno. E c'è anche chi lo vede già al timone del prossimo Sanremo 2025. «Non lo so proprio. Non mi è stato chiesto di farlo, quindi che ci penso a fare?»

Bonolis ha poi commentato l'edizione del festival appena conclusa, facendo i complimenti ad Amadeus: «Ha fatto ottimi ascolti, anche se è difficile paragonare gli ascolti di oggi con quelli degli anni passati, essendo cambiate nel frattempo, come è naturale che sia, molte cose, sia nel campo della platea televisiva, che nel fatto tecnologico della fruizione del prodotto. A parte la straordinaria bravura e frizzantezza di Fiorello, permettimi di fare i miei complimenti al direttore della fotografia Mario Catapano e a Gaetano Castelli con la figlia Maria Chiara che hanno fatto una scenografia fantastica. Complimenti anche alla regia di Stefano Vicario. Amadeus ha fatto sicuramente un ottimo lavoro visti i risultati e la qualità che da tutti è stata apprezzata, quindi tanto di capello»

Dopo l'annuncio della separazione da Sonia Bruganelli, con cui ha un ottimo rapporto,e una serratissima stagione televisiva il conduttore ha bisogno di rallentare e ripartire da se stesso. «C’è anche la famiglia, la vita privata, tante cose al di fuori del lavoro di cui mi voglio occupare. Uno nella vita ha fatto delle promesse, ha detto delle cose - Bonolis si racconta a Tv Blog - Le parole vanno mantenute e poi c’è anche una dimensione interiore, non solo esteriore, che ti porta a fare delle scelte che possono anche essere quelle di dilatare il tempo di una decisione».

Il futuro dei suoi programmi tv

Sul futuro delle sue trasmissioni poi per Bonolis c'è ancora spazio per Avanti un altro, ma Ciao Darwin è giunto al termine «non ha futuro». Insomma per Bonolis è arrivato il momento di fermarsi, ma non c'è fretta e neanche certezza: «Quando si tratta di prendere una decisione che è ben radicata in te, puoi permetterti anche di darti delle scadenze decisionali, ma quando questa convinzione in te non è così chiara perchè dipende da tante cose che non sono solamente professionali, ma anche esistenziali, è difficile darsi una data.