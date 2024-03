Kid Lost da Qualiano, il vincitore di Nuova Scena su Netflix: «Ho scoperto del primo posto con voi»

Graziano Landolfi, in arte «Kid Lost», è il vincitore della serie Netflix incentrata sulla musica rap «Nuova Scena». Il cantante 26enne è di Qualiano, il comune che lo ha premiato per la riconoscenza di questo su scala nazionale.

Kid Lost è stato selezionato dall'artista canoro Geolier che lo ha portato con sè a Milano sul palco di Nuova Scena. L'artista campano da tutti amato e stimato ci ha visto lungo, infatti il concorrente in gara ha raggiunto la vetta conquistando il primo posto. Il premio per il quale i giovani rapper hanno gareggiato era di ben 100.000 euro, ognuno di loro ha espresso nella serie la propria preferenza su come utilizzare tale somma, Graziano ha parlato di un progetto comjune.

Il giovane cantante ha raccontato del significato del suo nome d'arte "Kid Lost": «Sta per "ragazzo perso", una critica che ho ricevuto insieme ai miei amici molte volte» una definizione ostile che il giovane ha trasformato in un punto di forza.

Graziano in un'intervista ha raccontato di voler utilizzare il premio per un progetto comune, nonostante le tante voci che circolavano sui social network circa l'idea di dividerlo al 50% con l'artista romano in gara El Matador.

«Stiamo cercando di capire come utilizzare questa somma per un grande progetto comune» ha raccontato Kid Lost. Tra gli artisti che ne faranno parte c'è anche un'altra artista selezionata da Geolier, Mariateresa Pini in arte Jelecrois. Una delle poche donne che sono riuscite a dar voce al rap italiano, nonostante la scarsità della presenza di queste sulla scena nazionale, come riconosciuto nella serie dall'amata cantante Rose Villain.

Quest'ultima è stata una tra i giudici della gara canora rap insieme a Fabri Fibra e Geolier. Tutti insieme hanno dovuto valutare diversi step da superare: la creazione di un proprio singolo, realizzare un dissing tra i vari concorrenti, duettare con grandi artisti come Marracash, Madame, Fred De Palma.

Graziano Landolfi ha raccontato del momento in cui ha dovuto realizzare un featuring con Marracash: «C'è stata una fase in Nuova Scena durante la quale avremmo dovuto duettare con dei mostri sacri. Io ho avuto la fortuna di farlo con uno dei miei artisti preferiti. Questa cosa mi ha anche totalmente scombussolato, dover realizzare una strofa forte in così poco tempo mi ha creato molta pressione».

Graziano ha racconato di aver provato tante emozioni anche nel suo rientro a Qualiano, quando il sindaco del comune lo ha premiato: «Non me l'aspettavo, c'erano tantissime persone, la mia famiglia riunita per qualcosa di bellissimo. Ho fatto freestyle all'interno del comune.

Un tempo mi allenavo con i miei amici proprio lì all'esterno».

Il giovane artista ha raccontato di star progettando un tour in giro per l'Italia seguendo quelle che saranno le località maggiormente richieste dai fan. Sarà pubblicata la scaletta sul suo canale Instagram ufficiale.

Infine, Graziano Landolfi ha raccontato di aver scoperto insieme a tutto il pubblico di aver vinto il primo posto. Infatti, quando sono state effettuate le riprese della serie i cantanti finalisti Jelecrois e Kid Lost non erano a conoscenza del proprio destino. I rapper hanno visto l'annuncio di Fabri Fibra sul primo posto in concomitanza con tutti i fan durante l'episodio finale andato in onda su Netflix il 4 marzo.