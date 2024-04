Ranking Uefa aggiornato, Italia ancora prima con circa 1700 punti di vantaggio su Germania e Inghilterra

Triplice fischio per le partite di Conference ed Europa League. La Roma ha vinto contro il Milan 1-0 grazie alla rete di Mancini, mentre l'Atalanta ha sconfitto il Liverpool ad Anfield con un pesante 3-0. Due vittorie imporanti, a cui si unisce il pareggio della Fiorentina contro il Viktoria Plzen, che servono all'Italia per il Ranking Uefa, con la Serie A che dal prossimo anno spera di avere il quinto posto in Champions League. Il nuovo format della massima competizione per club della Uefa dal prossimo anno avrà due posti in più che saranno assegnati alle federazioni calcistiche che occupano la prima e la seconda posizione del ranking Uefa per le nazioni.

Mancini e lo schema per il gol da calcio d'angolo contro il Milan, ecco come funziona

Ranking Uefa: la situazione

Grazie ai risultati del turno di questa sera, l'Italia può esultare perché ha allungato sulle inseguitrici, con circa 1700 punti di vantaggio. La Serie A ha ad oggi ben 18.428 punti, mentre la Germania segue al secondo posto con 16.785. L'Inghilterra, invece, ha più squadre di tutti nelle competizioni della Uefa, ma nonostanbte questo resta ancora terza con 16.750 punti. Fuori dal podio, infine, c'è la Spagna con 15.062 punti con 3 squadre su 8.

Come è andato il turno

L'Italia ha conquistato punti importanti grazie alla vittoria dell'Atalanta e della Roma così come sul pareggio della Fiorentina. Turno agrodolce per la Premier League che ha visto solo un club vincere, ovvero l'Aston Villa in Conference League in cui il successo vale meno rispetto alle altre competizioni. In Champions League Arsenal e Manchester City hanno pareggiato, mentre Liverpool e West Ham sono state sconfitte in Europa League.

La Germania ha conquistato punti grazie alla vittoria del Bayer Leverkusen, mentre il Bayern Monaco ha pareggiato e il Borussia Dortmund ha perso contro l'Atletico Madrid.

Il ranking Uefa aggiornato