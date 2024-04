Uefa, annunciati i 18 arbitri per Euro2024: ci sono i due italiani Orsato e Guida e l'inglese Anthony Taylor

Il Comitato Arbitri UEFA ha annunciato 18 arbitri, le loro squadre di assistenti arbitrali, gli arbitri di video partita e gli arbitri di supporto, che saranno responsabili delle 51 partite di Euro2024 in Germania. Nell'elenco ci sono anche due arbitri italiani, Daniele Orsato e Marco Guida. Naturalmente anche gli assistenti saranno italiani.

Il comunicato dell'AIA

La scuola arbitrale italiana sarà rappresentata al prossimo Campionato Europeo da due arbitri, quattro assistenti e due video match officials. il Presidente dell'AIA Carlo Pacifici - Si tratta infatti del riconoscimento internazionale del valore del movimento arbitrale italiano che è in continua crescita in tutti i ruoli: arbitri, assistenti e video match officials. A livello mondiale ed europeo siamo tornati ad essere interlocutori credibili. Con le componenti internazionali, FIFA e UEFA, e con molte altre Federazioni internazionali abbiamo infatti contatti di collaborazione costanti e proficui. All'interno dell'organico abbiamo associati di grande qualità, protagonisti oggi delle principali competizioni internazionali, e giovani che sotto la guida dei nostri tecnici stanno crescendo e rappresenteranno il futuro dell'Associazione Italiana Arbitri».

Roberto Rosetti, direttore generale arbitrale della UEFA, ha dichiarato: «UEFA EURO 2024 è l'apice del calcio europeo per nazionali, con le migliori squadre in competizione ed è per questo che abbiamo selezionato i migliori arbitri per dirigere queste partite. Tutti gli arbitri scelti si sono comportati costantemente secondo i più alti standard nelle principali competizioni UEFA e anche nelle competizioni nazionali. Si sono preparati eccezionalmente bene per ricoprire questa posizione e abbiamo piena fiducia in loro per dimostrare la loro qualità nella fase finale del torneo».

La preparazione a Euro2024

La preparazione degli arbitri per Euro2024 includerà un corso per tutti gli arbitri, assistenti arbitrali e arbitri di videopartita, che si svolgerà a Francoforte, in Germania, a metà maggio. Durante il torneo gli arbitri, gli assistenti arbitrali e gli arbitri di supporto avranno il loro campo base a Francoforte. Gli arbitri delle partite video avranno sede a Lipsia, dove durante le partite opereranno dall'International Broadcast Centre.

La lista completa degli arbitri per Euro2024

Artur Soares Dias (Portugal)

Jesús Gil Manzano (Spain)

Marco Guida (Italy)

Istvan Kovacs (Romania)

Ivan Kruzliak (Slovakia)

François Letexier (France)

Danny Makkelie (Netherlands)

Szymon Marciniak (Poland)

Halil Umut Meler (Türkiye)

Glenn Nyberg (Sweden)

Michael Oliver (England) 

Daniele Orsato (Italy)

Sandro Schärer (Switzerland)

Daniel Siebert (Germany)

Anthony Taylor (England)

Clément Turpin (France)

Slavko Vinčić (Slovenia)

Felix Zwayer (Germany)