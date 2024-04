Roma, Ndicka riceve l'idoneità sportiva. Via libera al ritorno in campo

Evan Ndicka sta bene. Il difensore ivoriano si è sottoposto a visita di idoneità sportiva presso la clinica Villa Stuart in cui ha effettuato esami cardiologici di primo e secondo livello.

Il difensore giallorosso, che si era fermato durante Udinese-Roma per un problema cardiaco, sembra essere nuovamente in forma. Dunque tornerà ad allenarsi appena avrà risolto il trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. De Rossi vuole avere cautela e non intende forzare il suo rientro. Il suo problema aveva portato la squadra a chiedere la sospensione della partita che riprenderà dal minuto 72 nella giornata di giovedì 25 aprile. Naturalmente per rivedere Ndicka in campo servirà del tempo ma il fatto che torni ad allenarsi è già un indizio di come lo spavento sia alle spalle.