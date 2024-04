Andrea Agnelli e lo sfottò all'Inter per la seconda stella: «Noi vinta nel maggio 1982»

Non è tardato ad arrivare lo sfottò di Andrea Agnelli per lo scudetto della seconda stella vinto dall’Inter nel derby contro il Milan. «XVI.V.MCMLXXXII». Ovvero 16 maggio 1982, in numeri romani.

Fino alla fine… — Andrea Agnelli (@andagn) April 22, 2024

È questo il modo scelto dall’ex presidente della Juventus, per ricordare su X la data della seconda stella dei bianconeri, ben 42 anni fa, quando un rigore di Brady a Catanzaro sancì la vittoria del campionato all’ultimo turno ai danni della Fiorentina, frenata da un gol annullato per dubbio fuorigioco a Cagliari.

C’è da dire che Agnelli non è solito postare su Twitter, dove è noto per far sentire la propria voce solo nei momenti in cui ritiene necessario farlo. Infatti, il post precedente risale addirittura al 21 dicembre 2023, quando la Corta europea aveva dato ragione alla Superlega (tema molto sentito dall’ex presidente juventino), accusando di «posizione dominante» Uefa e Fifa. In quel caso Agnelli citò una canzone degli U2, cioè «Where the streets have no name», chiudendo con due parole: «Love football». Adesso, invece, ricorda ai tifosi nerazzurri quando è stato raggiunto dalla Juventus il traguardo della seconda stella.