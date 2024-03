Eredità Agnelli, il tribunale del riesame conferma il sequestro: cosa succede ora

Eredità Agnelli. Resta sotto sequestro il materiale preso in consegna dalla guardia di finanza su indicazione della procura di Torino nell'inchiesta che ruota intorno all'eredità di Gianni Agnelli. Il tribunale del riesame ha confermato il provvedimento emesso dai pubblici ministeri lo scorso 6 marzo.

Il provvedimento

Il provvedimento del tribunale del riesame si riferisce alle posizioni dei fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann e di Gianluca Ferrero, storico commercialista della famiglia.

La replica

«Siamo naturalmente delusi dalla decisione del Tribunale e rimaniamo convinti della solidità degli argomenti giuridici che abbiamo sostenuto. Attendiamo comunque il deposito delle motivazioni per decidere se presentare ricorso per Cassazione». Così in una nota gli avvocati Paolo Siniscalchi, Federico Cecconi e Carlo Re che assistono John, Lapo e Ginevra Elkann in merito all'ordinanza del tribunale del Riesame di Torino che ha confermato il sequestro di documenti e supporti digitali disposto lo scorso 6 marzo dalla procura torinese nell'ambito dell'indagine sull'eredità di Marella Caracciolo, vedova dell'Avvocato Gianni Agnelli.