Enzo Maresca riporta il Leicester in Premier League. Un altro allenatore italiano dopo Ranieri fa esultare le Foxes

Enzo Maresca riporta il Leicester City in Premier League: finisce il purgatorio per le Foxes, che dopo un anno tornano nel massimo campionato inglese. In quest'impresa c'è ancora lo zampino di un allenatore italiano: dopo Claudio Ranieri, che aveva traghettato la squadra al titolo di Campione d’Inghilterra nel 2016, ora è il 44enne tecnic salernitano ad aver trascinato i suoi alla promozione aritmetica, arrivata dopo il tonfo in trasferta del Leeds, che perdendo 4-0 contro il Queen's Park Rangers rimane quindi fermo a 90 punti con una sola partita da giocare contro i 94 del Leicester capolista.

Stagione da incorniciare

La formazione allenata da Maresca (ex assistente di Pep Guardiola al Manchester City) ha disputato una stagione straordinaria in cui ha collezionato 30 successi in 44 giornate di campionato. Una media incredibile che ha permesso a Jamie Vardy (16 reti) e compagni di chiudere la Championship (la Serie B inglese) con due turni d’anticipo. Il popolo di Leicester ritrova così il sorriso dopo essere retrocessa nella scorsa stagione in cui aveva totalizzato appena 34 punti in campionato. Questa stagione, sotto la guida di Enzo Maresca, le Foxes sono al momento la squadra con il migliore attacco e la miglior difesa. Adesso, il Leicester tornerà in campo lunedì in casa del Preston. Dopodiché, sarà il turno della festa, all’ultima giornata, in casa contro il Blackburn il 4 maggio.