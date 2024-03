Jelecrois è su «Nuova scena» con Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain: da Pianura a Netflix

Mery Pini in arte «Jelecrois» è di Pianura e a soli 24 anni è riuscita a sorprendere i giudici della serie Netflix «Nuova scena».

I giudici sono Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier, il quale ha reclutato insieme al collega rapper Yung Snapp la giovanissima Jelecrois per il palco di «Nuova scena» con sede a Milano.

Il significato del tuo nome d’arte «Jelecrois»?

«Jelecrois sta per “io ci credo” in francese» ha raccontato Mery in un’intervista.

Jelecrois è riuscita a sbalordire i giudici che hanno reagito positivamente alle esibizioni canore di freestyle, soprattutto Geolier anche per un motivo di appartenenza partenopea e Rose Villain per il genere. L’artista ha infatti specificato più volte il suo obiettivo della serie: riuscire a far vincere una donna.

Pianura è un quartiere difficile di Napoli, vorresti riscattarlo come Geolier per Secondigliano?

«Si mi piacerebbe molto. È un quartiere che offre davvero poco, non c’è nulla. Basti pensare all’assenza di scuole superiori rispetto alla densità della popolazione e alle opportunità di riscatto giovanile» ha aggiunto Jelecrois nell’intervista.

Mery ha duettato anche direttamente con l’artista Madame in un mix di stili canori tra freestyle e melodia sulle note di «Tu mi hai capito», brano dell’artista stessa realizzato con Sfera Ebbasta.

Jelecrois si è distinta particolarmente nel featuring con l’artista, così come gli altri concorrenti campani in gara, Ciro Zero, Kapozanarky, Christian Revo, Kid Lost, O'Tsunami e Crisi, ai quali è stato lasciato libro spazio per l’interpretazione dei brani e per la creazione dei freestyle.

Gli artisti si sono esibiti sul palco di «Nuova scena» insieme anche a Marracash, Guè e Fred De Palma, oltre che tra di loro in alcune battle rap, ovvero l’esibizione rap che include insulti, giochi di parole e disses sullo stesso palco gareggiando sui versi migliori.

Com’è stato interfacciarti direttamente con Geolier e Yung Snapp?

Jelecrois ha risposto: «È stata un’occasione di open mind per me. È bello interfacciarsi con artisti campani perché riescono a capire il contesto sociale dal quale veniamo».

La ricerca del nuovo talento giovane del rap italiano permetterà di vincere €100.000. Con questa somma gli artisti potranno scegliere in cosa investire. L’idea di alcuni è quella di investire su sé stessi e sulla propria musica, l’idea di altri è quella di saldare alcuni debiti familiari.

Mery ha collaborato anche come comparsa nella serie televisiva Rai «Mare fuori». È colei che spinge Viola (Serena De Ferrari) contro le sbarre dell’ipm. Una breve scena che ha soddisfatto molti spettatori della serie tv data l’antipatia nei confronti dell’attrice Viola.

Come le ha detto Geolier, il suo volto è quello di chi ha «Cazzimma», termine napoletano per definire una persona che ha una furbizia accentuata, espressiva. Questa volta Mery è Jelecrois, un’artista che dissa e guarda negli occhi chi la sfida sul palco di «Nuova scena» e nel rap quotidiano.

Jelecrois è anche una ballerina hip hop, per «Nuova scena» si è infatti anche esibita per la «Danza del ghetto» con la sua crew, in onda su Netflix.