The Kolors e Nino D'Angelo, l'incontro generazionale su «Un ragazzo una ragazza» conquista i social

Napoli al centro della musica. L'ultimo Festival di Sanremo ha dimostrato quanto il capoluogo campano stia diventando sempre più mainstream anche dal punto di vista musicale. Il secondo posto di Geolier ha confermato solo quanto il fenomeno abbia una portata enorme e punti ad aumentare sempre di più. Tra i Big presenti alla kermesse che hanno sempre sfoggiato con fierezza le loro origini ci sono i The Kolors che, nel post Festival, continuano a dominare le classifiche radio e streaming con la loro «Un ragazzo una ragazza». Il brano, diventato un tormentone, però vive anche dell'omonimia di un celebre brano di Nino D'Angelo.

L'incontro generazionale che tutti aspettavano è finalmente arrivato. Sul loro profilo TikTok la band ha pubblicato un video in cui Stash intona il ritornello della canzone sanremese per poi essere spinto via da Nino D'Angelo. Il brano che ex-caschetto biondo di Napoli intona è «Un ragazzo una ragazza», canzone della sua discografia degli anni '80. Il siparietto comico, però, ha nascosto anche un incontro tra generazioni che non riguarda solo gli artisti, ma anche il brano. Se da una parte i The Kolors raccontano un incontro casuale del 21esimo secolo, dall'altra, Nino D'Angelo, racconta l'evolversi di una storia d'amore.

Il video ha raggiunto quasi 6 milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 500mila like, diventando immediatamente virale sui social.

Insomma, nonostante i decenni, il fenomeno Nino D'Angelo funziona ancora.