Affari tuoi, la puntata finisce male per la concorrente: la particolare scelta del pacco

La puntata di Affari Tuoi del 12 marzo ha visto la sua protagonista, Martina, non certo baciata dalla fortuna. La concorrente del Molise ha giocato insieme al marito Gianluca mantenendosi per tutta la partita con gran parte dei pacchi rossi salvo cascare completamente alla fine per via di un cambio di pacchi non proprio azzeccato... Praticamente la sua partita è stato un susseguirsi di emozioni, un'altalena di eventi dall'esito per nulla scontato che ha tenuto incollati i telespettatori del game show di Rai Uno davanti alla tv fino all'ultimo minuto... tanto che qualcuno ha anche commentato ironicamente il drammatico epilogo della sua partita. Ma cosa è successo di preciso a Martina durante l'ultima puntata di Affari Tuoi? Andiamo a scoprirlo insieme.

