Napoli, Daniela Ioia e Antimo Casertano fanno sold out su Msc World Europa con lo spettacolo «Facimm 'e cunte»

Torna l’appuntamento con «Mare d’incontri» su Msc World Europa con lo spettacolo «Facimm 'e cunte» di Daniela Ioia e Antimo Casertano.

Questa serie di spettacoli è offerta gratuitamente alla cittadinanza da Msc Crociere che mette a disposizione un palco suggestivo e insolito affacciato sulla città. A bordo di Msc World Europa, che torna a Napoli per trascorrere tutta la stagione estiva, sono saliti i due attori per uno spettacolo che ha portato gli spettatori nel mondo del Cunto de li cunti di Giambattista Basile.

L'opera, basata sulla famosa opera di Basile, scritta da Antimo Casertano, protagonista di produzioni di successo come Fronte del porto, al fianco di Alessandro Gassmann, o La Paranza dei bambini tratta dal romanzo di Roberto Saviano e autore di una interessantissima storia legata all’Italsider di Bagnoli dal titolo Mare di ruggine.

Ad affiancarlo in scena la moglie e attrice Daniela Ioia, la quale interpreta attualmente il personaggio di Rosa Picariello in Un posto al sole. L'artista napoletana ha lavorato al fianco di Genny Savastano nelle vesti di Tiziana Palumbo giovane imprenditrice per due stagioni di Gomorra 4 e 5, e ha recitato per la serie televisiva I Bastardi di Pizzofalcone oltre ad aver interpretato la madre di Silvia nella serie di successo Mare Fuori.

Lo spettacolo porta in scena una storia familiare in cui moglie e marito hanno problemi con il loro bambino che non vuole saperne di dormire. D’improvviso arriva l’idea quando idue genitori decidono di “contargli” una favola, poi un’altra, poi un’altra ancora.

Un gioco e un viaggio tra luoghi fatati d’altri tempi, orchi, fate, giovinotti sciocchi e bestie parlanti.

Lo spettacolo tenutosi a bordo di una delle nuove navi della flotta di Msc Crociere ha ospitato fino a 300 persone ottenendo il sold out in breve tempo.