Sarà la Msc World America, l'ammiraglia della compagnia in costruzione nei Cantieri dell'Atlantico a Saint Nazaire in Francia, a inaugurare il nuovo terminal di Msc Crociere nel porto di Miami. Lappuntamento è per la sera del 9 aprile 2025 quando la Msc World America attraccherà al terminal PortMiami della Compagnia.

APPROFONDIMENTI Msc Crociere, Leonardo Massa al Club Rotary: «Le crociere come nuovo volano dello sviluppo» L’America 2024 di Going: presentato alla Bmt il catalogo con nuovi voli Napoli-Usa Napoli: prima edizione del premio internazionale “Vicente Feola” a bordo di MSC Fantasia

Msc World America, gemella della Msc World Europa, unisce il design europeo al comfort americano e sarà la prima nave di Msc Crociere alimentata a gas naturale liquefatto a navigare negli Stati Uniti. Si tratta di un vero e proprio gioiello green, la sintesi di tutte le più moderne tecnologie disponibili per diminuire l'impatto ambientale.

Msc World America è stata progettata per ridurre il suo impatto sull'ambiente. La nave è alimentata a Gnl, carburante a basse emissioni, ed è pronta anche per le fonti di energia rinnovabili. La connettività alla corrente a terra, quando disponibile, riduce le emissioni consentendo lo spegnimento dei motori della nave in porto. La tecnologia intelligente è utilizzata in tutta la nave per garantire ai passeggeri di viaggiare con comfort riducendo l'uso di energia e acqua. Inoltre, un robusto programma di riciclaggio a bordo riduce al minimo i rifiuti, e persino le eliche sono progettate per ridurre il rumore e evitare di disturbare la vita marina.

Un ulteriore passo in avanti, dunque, che la compagnia dell'armatore sorrentino Gianluigi Aponte fa verso il traguardo delle zero emissioni che Imo (International Maritime Organization) ha fissato per il 2050. Msc World America costerà più di un miliardo di euro e Msc Crociere ha già annunciato che le due navi della serie World avranno altre gemelle nei prossimi anni.

Il nuovo terminal di Msc Crociere a Miami, che sta costruendo Fincantieri, è una struttura all'avanguardia ed è in partnership con la Contea di Miami-Dade e PortMiami: si tratta di una struttura adatta per accogliere gli ospiti della Compagnia e una nave.

«Attendiamo con impazienza aprile 2025 - ha detto Leonardo Massa, vice president Sud Europa della Divisione Crociere - per dare il benvenuto a Msc World America. Visto il grande successo di Msc World Europa nel Mediterraneo siamo certi che la nuova nave verrà apprezzata anche dal mercato nordamericano e che molti italiani decideranno di volare negli Stati Uniti per fare una crociera a bordo di questo gioiello del mare. Con l'arrivo della nuova ammiraglia, la nostra flotta arriverà a 23 unità, di cui 3 alimentate a gas naturale liquefatto. Il lancio di Msc World America presso il nuovo terminal PortMiami di Msc Crociere e l'inaugurazione di una nuova sede a Miami con investimenti pari a circa 100 milioni di dollari sottolinea l'impegno della Compagnia verso la città. La struttura di PortMiami è pronta a rivoluzionare l'esperienza delle crociere accogliendo 36.000 passeggeri al giorno. Il terminal supporterà la continua crescita di Msc Crociere a PortMiami».

Già ufficializzato anche il programma di Msc World America per la sua stagione inaugurale dal 12 aprile 2025. La nave effettuerà crociere con itinerari alternati di 7 notti nell'Est e nell'Ovest dei Caraibi con tappe a Puerto Plata, Repubblica Dominicana; San Juan, Porto Rico; Costa Maya e Cozumel, Messico; Isla de Roatan, Honduras; e Ocean Cay Msc Marine Reserve nelle Bahamas.

Veniamo ai numeri di Msc World America. La nuova ammiraglia avrà 22 ponti, più di 47 metri di larghezza, 2.614 cabine, più di 40.000 metri quadrati di spazio pubblico e offrirà caratteristiche e strutture di alto livello, tra cui una World Esplanade all'aperto con ristoranti aree relax e intrattenimento. Una Galleria del Mondo al coperto, fiancheggiata da bar, ristoranti, negozi e boutique coronata da un soffitto di luci led e cinetiche; 13 ristoranti, sei tematici, con due nuovi concept insieme ai preferiti degli ospiti come il ristorante Butcher's Cut, il sushi e il teppanyaki di Kaito e Hola! Tacos e Cantina.

Quattro ristoranti principali che servono una cucina di ispirazione globale; due buffet, il luna Park Pizza & Burger: spot di fast food gratuito situato accanto a Luna Park nella Galleria del Mondo che offre spuntini veloci tutto il giorno e la notte. E ancora: 20 bar e lounge. Uno scivolo asciutto di acciaio inossidabile alto 11 ponti, 6 piscine e 14 vasche idromassaggio, tra cui una spaziosa piscina al coperto con tetto retrattile e due piscine Zen per soli adulti a poppa della nave; un ampio parco acquatico con scivoli d'acqua che includono un'esperienza di realtà virtuale; club per bambini con strutture dedicate per gruppi di età che vanno dai neonati ai 17 anni; tre locali con nuovi spettacoli dal vivo e teatro. Non manca lo Yacht Club, con suite spaziose, lounge e ristorante dedicati, piscina privata e strutture per il solarium, e servizio di concierge e maggiordomo 24 ore su 24.