L’America 2024 di Going: presentato alla Bmt il catalogo con nuovi voli Napoli-Usa

L'estate napoletana 2024 si tinge di stelle e strisce grazie al catalogo “America” firmato da Going. Allo stand di MSC Crociere, ospitato dalla Borsa Mediterranea del Turismo, sono state presentate importanti novità per le vacanze lontane: salgono a 4 al giorno i voli no-stop dallo scalo di Napoli Capodichino per gli Stati Uniti, verso New York e Philadelphia.

Un catalogo caratterizzato da un avvincente mix di diversità culturali, che abbraccia non solo gli States, ma anche Canada e Messico, tra montagne rocciose, siti archeologici, parchi nazionali, canyon, cascate e tanto altro.

Un panel d’eccezione per presentare le nuove offerte, composto dal COO di Going Maurizio Casabianca, dalla responsabile booking di Napoli per Going Ivana Di Stasio, dal vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo MSC Leonardo Massa, dalla direttrice commerciale aviation di Gesac Margherita Chiaramonte e dall'account manager di United Airlines Christian Josso.

«Come tour operator stiamo facendo un percorso di forte crescita, grazie anche al rapporto cliente-fornitore con MSC.

In cosa Going fa la differenza? Nell'attenzione a 360 gradi che dedichiamo al cliente», apre Casabianca. «Prima della pandemia, gli italiani che ogni anno andavano negli States superavano il milione. Oggi, dopo un rallentamento i numeri sono tornati a crescere e speriamo in questo 2024 di avvicinarci a quella cifra. Abbiamo numeri incoraggianti».

«La nostra presenza sul territorio degli Stati Uniti - prosegue Massa di MSC - è strategica e crescente negli anni. Siamo partiti pochi anni fa con Miami, oggi le nostre navi sono presenti anche a New York. Avere navi tutto l'anno su queste destinazioni è un primo indicatore di quanto le destinazioni Usa siano importanti per noi. Nello scorso anno sono arrivati in America con crociere MSC circa trentamila italiani. Stiamo costruendo con Fincantieri - investimento da 400 milioni di euro - un nuovo terminal a Miami che ne rivoluzionerà lo skyline».

Anche United Airlines si appresta ad affrontare un momento storico per il mercato italiano, con undici voli giornalieri dall'Italia agli States: «Nel 2023 - continua Josso della compagnia aerea americana - il numero di italiani che ha scelto di visitare l'America è incrementato del 38%, facendone la terza destinazione preferita dopo Germania e Francia. Sommando i posti del primo e del secondo volo giornaliero, arriviamo a offrire oltre centomila posti da Napoli a New York, con orari che permettono di poter optare per i collegamenti più giusti. La nostra collaborazione con MSC è sempre più forte e di questo non possiamo che essere felici. Il prodotto Going for cruise offre un'opportunità unica: New York, un po' come Napoli, è una città unica al mondo».

«United Airlines è stata la prima major americana a credere nel potenziale di Napoli - aggiunge Chiaramonte di Gesac -, raggiungendo risultati straordinari che oggi ci portano a presentare una nuova gamma di collegamenti con gli States: quattro voli al giorno per gli Usa, un'offerta complessiva da 240mila posti dovuta a una domanda incredibile per quelle destinazioni».

«Gli italiani, oltre alla east coast, guardano con interesse anche alla costa ovest: connun solo scalo a Newark offriamo la possibilità di arrivare anche a Las Vegas. Il fatto di avere accesso a tutte queste destinazioni consente a noi tour operator di lavorare meglio, pur avendo il Sud Italia un mercato ancora abbastanza acerbo rispetto al Nord», conclude Di Stasio.