Napoli, auto in fiamme all'esterno dell'aeroporto

Momenti di paura all'aeroporto di Capodichino, dove poco fa - per motivi che non sono ancora chiari - un'automobile è andata a fuoco. La colonna di fumo scuro è visibile da più parti della città. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco, i carabinieri e la Polaria. Non si segnalano, al momento, feriti.

L'incendio è stato domato dai pompieri. Dalle prime notizie si è appreso che il rogo è stato innescato dall'incendio accidentale di una Punto. Il traffico aereo non ha subìto variazioni o ritardi.