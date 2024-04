Sinner batte Sonego 6-0 6-3 e vola al terzo turno: Jannik domina il derby italiano a Madrid

Derby italiano all'Atp Madrid, dove Jannik Sinner ha battuto in due set Lorenzo Sonego nel secondo turno del torneo. Il tennista di San Candido non ha avuto pietà del compagno azzurro che è stato sconfitto nel primo parziale 6-0. Tre break che non hanno lasciato scampo al torinese che ha provato a rialzare la testa nel secondo. Nonostante tre game vinti, Sinner ha avuto la meglio grazie soprattutto agli errori di Lorenzo che aveva alzato il ritmo nella seconda parte dell'incontro finita 6-3.

Sinner-Sonego: la cronaca dell'incontro

Sinner-Sonego 6-0, 6-3: in sevizio Jannik è attento e non concede neanche un punto all'avversario nell'ultimo game.

Sinner-Sonego 6-0, 5-3: buono il game in servizio di Lorenzo che accorcia.

Sinner-Sonego 6-0, 5-2: Jannik si porta avanti nonostante Sonego sfrutti bene gli errori.

Sinner-Sonego 6-0, 4-2: Lorenzo vince ai vantaggi il game.

Sinner-Sonego 6-0, 4-1: Jannik batte bene in servizio nonostante alcuni punti persi.

Grazie agli ace e a dei colpi precisi, il classe 2002 ha conquistato il game in rimonta.

Sinner-Sonego 6-0, 3-1: quarto break di Jannik che si aggiudica il game ai vantaggi.

Sinner-Sonego 6-0, 2-1: Jannik combina bene i servizi con i dritti in seconda palla e si porta avanti.

Sinner-Sonego 6-0, 1-1: Sonego vince il primo game.

Sinner-Sonego 6-0, 1-0: comincia con una vittoria il secondo set di Jannik

Sinner-Sonego 6-0: Jannik ottiene il terzo break e conquista il set senza concedere game.

Sinner-Sonego 5-0: Il tennista di San Candido difende bene il servizio dopo essere andato ai vantaggi.

Sinner-Sonego 4-0: secondo break per Jannik.

Sinner-Sonego 3-0: Jannk in servizio concede un solo punto all'avversario e chiude sul 3-0.

Sinner-Sonego 2-0: troppi errori di Lorenzo che non riesce a calibrare bene neanche il dritto e permette a Jannik di conquistare il primo break.

Sinner-Sonego 1-0: Jannik costringe l'avversario a giocare di rovescio. I diversi colpi del torinese finiscono a rete o fuori regalando il game al classe 2002.

12.49 finisce il riscaldamento comincia l'incontro.

12.44 I giocatori sono in campo per il riscaldamento.

12.30 Ritarda di circa dieci minuti l'incontro a causa del match tra Sqiatek e Cirstea.

Orario di Sinner-Sonego

Sul campo centrale, intitolato al mitico Manolo Santana, si comincia con la numero 1 WTA Iga Swiatek che affronta Cirstea. A seguire, ma non prima delle 12:30, il derby italiano tra Sinner e Sonego.

Dove vederla in tv e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego dell'Atp di Madrid si potrà vedere in diretta e in esclusiva su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno). Il commento sarà di Elena Pero e Paolo Bertolucci. In streaming, sempre solo per abbonati, con Sky Go e NOW. Non è possibile seguire il match in chiaro.

I precedenti

Come detto sono quattro i precedenti tra Sinner e Sonego, tutti vinti nel 2023 dall'altoatesino che ha perso un solo set, ad Halle. Le altre vittorie sono arrivate a Montpellier, agli US Open e a Vienna.

Il possibile prossimo avversario

Sinner è testa di serie numero 1 del torneo di Madrid. Se dovesse passare il turno, giocherebbe lunedì con uno tra Kotov e Thompson. Agli ottavi il tabellone dovrebbe mettergli davanti Khachanov. Nei quarti ci sarebbe Ruud, in semifinale uno tra Medvedev, de Minaur e Tsitsipas.