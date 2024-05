Vico Equense, notte dei Musei e Giochi nel «Maggio della cultura»

Maggio della Cultura dal 3 al 31 maggio. In calendario una serie di iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale capeggiata dal sindaco Peppe Aiello dedicate alla cultura.

Un calendario fitto di appuntamenti a ingresso libero che, attraverso incontri letterari, spettacoli musicali e letture per i più piccoli, valorizzeranno l’offerta culturale e turistica della città. Il Museo Aperto Antonio Asturi, l’Atrio del Palazzo Storico Comunale, l’Istituto SS. Trinità e Paradiso e la biblioteca comunale saranno aperti per consentire il corretto svolgimento delle attività culturali e ludiche previste per cittadini, turisti e per i bambini e giovani di Vico Equense.

«Il maggio della cultura a Vico Equense è un'opportunità unica per celebrare e promuovere l'arte, la cultura e la storia della nostra Città – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Aiello -. Attraverso una varietà di eventi e manifestazioni, cittadini e turisti potranno immergersi nella ricca tradizione culturale di Vico Equense, scoprendo le sue bellezze nascoste e apprezzando il suo patrimonio artistico. Questo mese dedicato alla cultura offrirà un'esperienza coinvolgente e stimolante per tutti coloro che amano esplorare e celebrare l'arte e la creatività in tutte le loro forme».

Nel programma venerdì 3 maggio ore 19 la presentazione del libro "Destra, sinistra e viceversa" di Antonello Caporale, presso il Museo Aperto Antonio Asturi, Casa Comunale di Piazzale Siani. sabato 11 maggio

ore 18.30 la presentazione del libro "Le famiglie storiche dei pescatori di Vico Equense: Sorrentino, Manganaro e Cuccurullo", di Giuseppe Maffucci, presso il Museo Aperto Antonio Asturi, Casa Comunale di Piazzale Siani

ll16 maggio e 17 maggio il Premio scientifico internazionale Capo d'Orlando.