Al Grand Hotel Parker's ospiti Ed Westwick ed Amy Jackson per il matrimonio nel Cilento

Ed Westwick è l'attore che ha interpretato Chuck Bass nella serie televisiva di fama mondiale Gossip Girl che sposerà Amy Jackson. La scelta della location delle nozze cade proprio in Campania, i due infatti hanno scelto una località della Costiera Amalfitana.

L'attore e la sua futura moglie e modella Amy Jackson hanno soggiornato due notti da lunedì a mercoledì al Grand Hotel Parker's di Napoli prima di recarsi in Costiera Amalfitana per visitare alcune location dove programmare le nozze. Con la prenotazione last minute i due hanno fatto impazzire i fan napoletani che hanno invaso gli spazi esterni del Parker's e riempito di chiamate pur di ottenere uno scatto con la coppia.

Come raccontato dal concierge del Grand Hotel Parker's Marco Giuliano i divi statunitensi sono atterrati a Napoli in serata, dopodichè hanno trascorso del tempo in hotel ordinando una pizza fritta ed una pizza margherita. Ed Westwick ed Amy Jackson si sono spostati a Pompei il giorno dopo e hanno successivamente trascorso il tempo rimanente tra alcuni dei luoghi più affascinanti della Campania alla ricerca della struttura perfetta.

Il concierge Marco Giuliano è riuscito a rubare i loro cuori, ha infatti raccontato che i due sono rimasti stupiti dall’accoglienza ricevuta. Marco ha accolto Ed ed Amy con la migliore ospitalità napoletana, la coppia gli ha detto: «Non abbiamo mai incontrato una persona come te. Abbiamo parlato di te a lungo per tutto il giorno. Ci hai fatto innamorare».

La location scelta dalla star di Gossip Girl e dalla modella britannica è situata nel Cilento, resta un'incognita di quale si tratti. La compagnia di wedding planner ai quali si è affidata la coppia è la fiorentina Bianco boutique wedding, come mostrato sui loro canali social network.

La coppia è andata anche alla ricerca della chiesa adatta alle nozze e lo hanno mostrato con un bacio in una foto. All'interno una emoji della chiesa con il cuore. Ed Westwick ed Amy Jackson durante la loro permanenza a Napoli hanno scelto la suite «Parker» il cui nome deriva dal britannico George Peter Parker.

Il concierge del Grand Hotel Parker's Marco Giuliano ha raccontato che l'uomo è stato un biologo marino di ricca famiglia britannica che fu inviato dall'università di Cambridge a Napoli nel 1887. Il motivo fu la collaborazione lavorativa con lo scienziato tedesco Anton Dohrn, da cui prende il nome la stazione zoologica napoletana. Marco Giuliano ha raccontato che George Peter Parker scelse di alloggiare all'Hotel Beaurivage (ex nome del Grand Hotel Parker's) sotto consiglio dello scienziato Dohrn.

Ancora Marco ha raccontato che all'epoca l'ex proprietario dell'hotel, mr. Brazil, amava il gioco d'azzardo quando il momento di chiudere i battenti dell'hotel arrivò proprio durante il periodo di permanenza del biologo britannico. Quando gli ospiti furono chiamati camera per camera per lasciate l'hotel giunse il turno di George Peter Parker che salvò la struttura chiedendo di metterla sul proprio conto da pagare.

Da qui prende il nome il grand hotel.

Amy Jackson ed Ed Westwick sono rientrati in Gran Bretagna ma sicuramente torneranno in Campania per far visita o confermare alcuni dettagli per le nozze prima che queste arrivino.