Tuttohotel, a Napoli la fiera turistica per alberghi, b&b, camping

Oggi comincia la quarta edizione di «Tuttohotel», la fiera con mostre espositive Ecohospitality, B&b Expodesign e Italian hotel design che si terrà fino al 17 gennaio alla Mostra d’Oltremare.

L’inaugurazione della cerimonia del taglio del nastro è avvenuta alla presenza di Teresa Armato, assessore al turismo del comune di Napoli, l'assesore regionale al turismo Felice Casucci e Salvatore Naldi, presidente Federalberghi Napoli.

«Noi siamo sempre molto lieti che Tuttohotel torni qui alla Mostra d'Oltremare perchè è un riferimento importante per tutti coloro che si occupano del mondo dell'hospitality - dice l'assessore Armato - Quest'anno ci saranno 140 espositori quindi un margine maggiore rispetto l'anno scorso, ciò significa che questa fiera è un punto di riferimento per tutti gli espositori. Verranno svolti anche momenti di formazione con operatori che daranno prove di professionalità. L'aumento delle presenze turistiche nella nostra città ci impone proprio questo».

Tuttohotel si propone al mondo alberghiero ed extralberghiero come un’esposizione che mette in vetrina tutte le novità che riguardano il mondo dell’ospitalità turistica, con esposizioni di prodè stato organizzato da Squisito Eventi, TicketLab e D&D Group vedrà, tra i partecipanti ci sono anche gli architetti coinvolti nella realizzazione delle installazioni delle mostre.

Felice Casucci ha aggiunto: «Adesso si tratta di investire, di creare ricchezza, di attrarre gli investitori, creare occasioni di incontro e dialogo.

Noi come regione Campania dobbiamo lanciare un messaggio, e cioè che aldilà della qualità dell'ospitalità si devono anche aprire le strutture 12 mesi l'anno, si deve anche avere la capacità di destagionalizzare».

Infatti nel decorso degli anni alcune località come Ischia, Procida, Capri non registrano grandi numeri di presenze turistiche nel periodo invernale, momento durante il quale molte strutture chiudono in maniera effettiva, una cosa che accade sempre meno in alcune località come Paestum.

Un altro dei temi maggiormente trattati durante Tuttohotel è quello del Turismo open air insieme ad Alberto Granzotto, presidente nazionale Faita Federcamping e Domenico Iannazzone, presidente Faita Campania. Sono infatti in crescendo le installazioni di mezzi mobili di pernottamento e condivisione all'aria aperta, con strutture quali camping, glamping, case sull'albero immerse nel verde, tende e altro, in ambienti prettamente paesaggistici. Questo settore in continua evoluzione permette inoltre di abbattere alcuni costi e di non deteriorare l'ambiente essendo le installazioni movibili e rimovibili.